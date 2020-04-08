Об этом сообщает американский канал CNN.
По словам понтифика, человечество должно замедлить сегодняшние темпы потребления и производства, а также научиться понимать мир природы.
“Мы не отреагировали на катастрофы. Кто сейчас говорит о пожарах в Австралии или помнит, что 18 месяцев назад лодка могла пересечь Северный полюс, потому что все ледники растаяли? Кто сейчас говорит о наводнениях?”, – сказал он.
По мнению Франциска, пандемия коронавируса случилась именно из-за безответственного отношения человека к природе.
“Я не знаю, было ли это местью природы, но это, безусловно, является реакцией природы”, – заявил он.
Помимо того, Папа Римский выразил обеспокоенность популистскими заявлениями некоторых политиков.
“Меня беспокоит лицемерие некоторых политических деятелей, которые говорят о том, что могут столкнуться с кризисом, о проблеме голода в мире, но в то же время производят оружие”, – резюмировал Франциск.
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