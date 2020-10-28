Рождественские торжества с участием Папы Римского Франциска в этом году из-за эпидемии коронавируса пройдут без прихожан. Но они будут транслироваться онлайн.

Об этом пишет France24.

В письме иностранным посланникам министр иностранных дел Ватикана сообщил, что в этом году рождественские церемонии примут “частную форму”.

Члены дипломатического корпуса не будут присутствовать на рождественских торжествах, тем не менее их трансляция будет доступна в Интернете.

Папа назначил молитву на площади Святого Петра на 8 декабря вместо публичного выступления в честь Девы Марии. Также в канун Рождества он проведет мессу, а позже обратится к верующим с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi (Граду и миру).

Напомним, что Папа Франциск уже проводил службу без прихожан на Пасху. Тогда он молился за завершение пандемии коронавируса COVID-19 в мире и читал молитву Urbi et Orbi с лестницы базилики Святого Петра.