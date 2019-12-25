Текст послания обнародовало издание Vatican News.
Послание понтифик произнес из лоджии ватиканской базилики Святого Петра.
“Пусть же Христос будет светом для многочисленных детей, страдающих от войны и конфликтов на Ближнем Востоке и в разных странах мира… Пусть же Искупитель мира будет светом для дорогой Украины, которая стремится к конкретным решениям в пользу длительного мира”, – отметил Папа Римский.
Говоря о Сирии, понтифик пожелал ее народу утешения.
“Да найдет утешение возлюбленный народ Сирии, не видящий конца вражде, раздирающей страну в этом десятилетии”, – заявил Франциск.
Папа Римский также говорил и о непростой ситуации в Южной Америке, упомянув социальную напряженность в Венесуэле.
Также понтифик пожелал мира на Святой земле, жители которой, по его словам, ждут “безопасности и процветания”.
Кроме того, он упомянул о беженцах и мигрантах, вынужденных из-за несправедливости “пересекать пустыни и моря”, которые “нередко становятся для них кладбищами”.
“Есть тьма в личных, семейных, социальных отношениях, но свет Христов сильнее. Есть тьма в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но свет Христов мощнее”, – подчеркнул Папа Римский.
(На видео – с 15:40)
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