Папа Римский Франциск во время традиционного Рождественского послания "Urbi et Orbi" ("Граду и миру") напомнил о необходимости установления мира в Украине, Сирии и Венесуэле.

Текст послания обнародовало издание Vatican News.

Послание понтифик произнес из лоджии ватиканской базилики Святого Петра.

“Пусть же Христос будет светом для многочисленных детей, страдающих от войны и конфликтов на Ближнем Востоке и в разных странах мира… Пусть же Искупитель мира будет светом для дорогой Украины, которая стремится к конкретным решениям в пользу длительного мира”, – отметил Папа Римский.

Говоря о Сирии, понтифик пожелал ее народу утешения.

“Да найдет утешение возлюбленный народ Сирии, не видящий конца вражде, раздирающей страну в этом десятилетии”, – заявил Франциск.

Папа Римский также говорил и о непростой ситуации в Южной Америке, упомянув социальную напряженность в Венесуэле.

Также понтифик пожелал мира на Святой земле, жители которой, по его словам, ждут “безопасности и процветания”.

Кроме того, он упомянул о беженцах и мигрантах, вынужденных из-за несправедливости “пересекать пустыни и моря”, которые “нередко становятся для них кладбищами”.

“Есть тьма в личных, семейных, социальных отношениях, но свет Христов сильнее. Есть тьма в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но свет Христов мощнее”, – подчеркнул Папа Римский.

(На видео – с 15:40)