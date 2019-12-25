Об этом сообщают #Буквы.

25 декабря Рождество празднует Римско-католическая церковь (по григорианскому календарю), большинство протестантских церквей, а также часть православных – включая Константинопольскую (кроме Афона), Антиохийскую, Александрийскую, Кипрскую, Болгарскую, Румынскую, Албанскую, Греческую (которые придерживаются новоюлианского календаря).

Украинцев с праздником поздравил президент Владимир Зеленский.

“В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить. Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью. С Рождеством Христовым!” – написал он в Facebook.

Стоит отметить, что 25 декабря уже несколько лет является в Украине выходным днем. Соответствующий закон в ноябре 2017 года подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

История праздника

Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.

По преданию в этот день Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме. Весть о Его рождении пастухам принесли ангелы. Впоследствии пришли волхвы-мудрецы с Востока, которые о появлении Мессии знали из легенд. Дорогу к городу им указала яркая звезда. Согласно учению Церкви, рождение Иисуса Христа открыло возможность для спасения души и вечной жизни для каждого христианина.

До IV века Крещение и Рождество Христово праздновались совместно 6 января (по юлианскому календарю) и в этот день вспоминались события не только крещения Христа в Иордане, но и Его рождение, поклонение волхвов, претворение воды в вино в Кане Галилейской. 25 декабря как день рождения Христа в Вифлееме впервые упоминает римский Хронограф 354 года.

В наши дни Рождество отмечается 25 декабря и 7 января. Ситуация с разными датами празднования возникла из-за календарных разногласий между церквями западного и восточного обряда (после отказа католиков от юлианского календаря).

Юлианский календарь был введен еще Юлием Цезарем в Римской республике с 1 января 45 года до н. э. Год по юлианскому календарю начинается 1 января, состоит из 365 дней и делится на 12 месяцев. Раз в 4 года объявляется високосный год, в который добавляется один день — 29 февраля.

В 325 году Первый Никейский собор утвердил юлианский календарь как обязательный для всех христианских стран.

В XVI веке Папа Римский Григорий XIII предложил реформу календаря. Она была призвана ликвидировать смещение весеннего равноденствия. Так, продолжительность года в юлианском календаре 365 1/4 дней, что на 11 с небольшим минут больше, чем длина солнечного года, в связи с чем каждые 128 лет накапливается лишний день. Дата весеннего равноденствия является важной для определения даты Пасхи.

В 1582 году папа Григорий XIII издал постановление о реформе календаря. В новом календаре, получившем название григорианского, уменьшили количество високосных лет и применили новую формулу для определения дня Пасхи.

В 1583 году на соборе в Константинополе православная церковь отвергла предложение об изменении календаря.

В ХХ веке была разработана модификация юлианского календаря. Новый календарь был разработан сербским астрономом Милутином Миланковичем в 1923 году. Уже в 1924 году Вселенский Патриархат, Кипрский Патриархат, Элладская и Румынская православные церкви перешли на новый календарь.

Сегодня Римско-католическая церковь, большинство протестантских церквей, а также многие православные (Константинопольская (кроме Афона), Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская православные церкви) празднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря.

Православная церковь Украины, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Православная церковь Чешских земель и Словакии, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская греко-католическая церковь празднуют Рождество 7 января, что соответствует 25 декабря по старому юлианскому календарю.

Армянская церковь, по старому обычаю, Рождество Христово празднует 6 января.

Традиции празднования

В ночь с 24 на 25 декабря в римо-католических храмах проходят торжественные богослужения. Главная церемония проходит в соборе Святого Петра в Ватикане. Эту службу, которую транслируют телевизионные каналы мира, возглавляет Папа Римский Франциск.

Днем 25 декабря Папа с лоджии базилики святого Петра в Ватикане по традиции обращается с рождественским посланием ко всем верующим мира. Поздравление звучит на 65-ти языках, среди которых и украинский.

На площади Святого Петра всегда присутствует тысячи людей со всего мира.

В этом году в ходе традиционной рождественской мессы в соборе Святого Петра в Ватикане Папа Римский Франциск отметил, что Бог любит всех, даже худших из людей, информирует британское агентство ВВС.

“Вы могли заблуждаться, могли поступать в корне неправильно, но Господь продолжает вас любить” – сказал понтифик.

На традиционную ночную мессу в Ватикане собрались тысячи верующих.

В само Рождество, в среду, Франциск выступит с традиционным посланием Urbi et Orbi (“К Риму и миру”).