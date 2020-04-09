В этом году празднование Пасхи у православных и греко-католиков приходится на 19 апреля.

#Буквы рассказывают, какие традиции празднования Пасхи в Украине.

Этим праздником заканчивается Великий пост, который длится 48 дней.

Пасха – самый главный праздник у христиан. Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что он “воскрес, как Бог” и благословил общее воскресение всех людей. Согласно Библии, все мертвые восстанут во всеобщий день воскресения.

Празднование Пасхи

Ночь перед Пасхой нужно провести в молитве, прося прощения грехов и очищения души.

Перед наступлением полуночи колокольный звон возвещает о приближении Воскресения Христова.

Пасхальная служба Божья длится всю ночь. Торжественный момент наступает в полночь, когда священник извещает “Христос воскрес!”, а все присутствующие отвечают “Воистину воскрес!”.

Утро Пасхи в семье также нужно начинать со слов “Христос Воскрес!”.

Первой едой после Великого поста должны стать освященные крашеные яйца и кулич.

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Что нельзя делать в этот день

На Пасху нельзя конфликтовать и спорить.

Не рекомендуется заниматься домашним хозяйством – найдите время для Бога.

На Пасху нежелательно работать.

Интимные отношения на Пасху запрещены.

Если день рождения выпал на Пасху, празднование лучше перенести на другой день – чтобы он не “перекрыл” радость от воскресения Иисуса Христа.

На Пасху не посещают кладбища.

От того, когда будет отмечаться Пасха также зависят такие церковные праздники, как Вознесение Христово и Троица.

В этом году из-за карантина связанного с пандемией коронавируса в Украине запрещены массовые празднования Пасхи.

7 апреля христиане, живущие по Юлианскому календарю, отмечали один из важных двунадесятых праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.