#Буквы рассказывают, какие традиции празднования Пасхи в Украине.
Этим праздником заканчивается Великий пост, который длится 48 дней.
Пасха – самый главный праздник у христиан. Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что он “воскрес, как Бог” и благословил общее воскресение всех людей. Согласно Библии, все мертвые восстанут во всеобщий день воскресения.
Празднование Пасхи
Ночь перед Пасхой нужно провести в молитве, прося прощения грехов и очищения души.
Перед наступлением полуночи колокольный звон возвещает о приближении Воскресения Христова.
Пасхальная служба Божья длится всю ночь. Торжественный момент наступает в полночь, когда священник извещает “Христос воскрес!”, а все присутствующие отвечают “Воистину воскрес!”.
Утро Пасхи в семье также нужно начинать со слов “Христос Воскрес!”.
Первой едой после Великого поста должны стать освященные крашеные яйца и кулич.
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Что нельзя делать в этот день
- На Пасху нельзя конфликтовать и спорить.
- Не рекомендуется заниматься домашним хозяйством – найдите время для Бога.
- На Пасху нежелательно работать.
- Интимные отношения на Пасху запрещены.
- Если день рождения выпал на Пасху, празднование лучше перенести на другой день – чтобы он не “перекрыл” радость от воскресения Иисуса Христа.
- На Пасху не посещают кладбища.
От того, когда будет отмечаться Пасха также зависят такие церковные праздники, как Вознесение Христово и Троица.
В этом году из-за карантина связанного с пандемией коронавируса в Украине запрещены массовые празднования Пасхи.
7 апреля христиане, живущие по Юлианскому календарю, отмечали один из важных двунадесятых праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.