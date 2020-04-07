7 апреля христиане, живущие по Юлианскому календарю, отмечают один из важных двунадесятых праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы.

Об этом сообщает портал Религиозно-информационной службы Украины.

Это третий по значению христианский праздник после Пасхи и Рождества Христова.

Праздник отмечается еще с IV века. В его основе “благая весть” архангела Гавриила Деве Марии (отсюда и Благовещение) о рождении у нее Спасителя всего человечества, которого она должна назвать Иисусом.

“Радуйся, благодатная, Господь с тобой… Зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во веки и царству Его не будет конца”, – говорится в Святом Письме.

Мария же ответила: “Как же это произойдет, когда я мужа не знаю”.

Архангел ответил: “Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего окроет тебя… У Бога нет невозможного”

В Назарете, на том месте, где архангел Гавриил сообщил Деве Марии благую весть, построен храм.

Дату Благовещения установили, отсчитав 9 месяцев от Рождества. Также на установление этой даты повлияло старинное предание о том, что 25 марта (7 апреля по новому стилю) состоялось создания мира.

Стоит отметить, что церковное празднование Благовещения не отменяется, даже если оно приходится на Пасху. Пост в этот день ослабляется. В зависимости от времени, праздник может длиться 3 дня или 1 день.

Стоит отметить, что в этом году из-за пандемии коронавируса верующие в основном участвуют в онлайн богослужениях.