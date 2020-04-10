Об этом сообщили на странице ПЦУ в Facebook.
Перенос поминальных дней на кладбище – одно из решений относительно препятствования распространения коронавируса.
В сообщении сказано, что решено перенести посещения священнослужителями и прихожанами кладбищ в поминальные дни после Пасхи.
Проведение заупокойных молитв на кладбищах согласовали провести 6 июня, на Троицкую родительскую поминальную субботу.
- Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины перед Пасхой усилил запрет на проведение религиозных собраний.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев праздновать Пасху дома и смотреть богослужения по телевизору.