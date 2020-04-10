Синод Православной церкви Украины принял решение перенести поминальные службы на кладбищах на июнь, в связи с общенациональным карантином из-за коронавируса.

Об этом сообщили на странице ПЦУ в Facebook.

Перенос поминальных дней на кладбище – одно из решений относительно препятствования распространения коронавируса.

В сообщении сказано, что решено перенести посещения священнослужителями и прихожанами кладбищ в поминальные дни после Пасхи.

Проведение заупокойных молитв на кладбищах согласовали провести 6 июня, на Троицкую родительскую поминальную субботу.