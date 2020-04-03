Об этом свидетельствует опубликованное сегодня постановление Правительства № 255 от 2 апреля.
Согласно этому документу, до 24 апреля запрещено проведение всех массовых, в том числе религиозных мероприятий.
Таким образом, под запрет попадает массовое празднование Пасхи, которая в этом году отмечается 19 апреля (православная) и 12 апреля (католическая).
Ранее же действовал разрешенный лимит в 10 человек. Так, в постановлении Кабмина № 215 от 16 марта говорилось о запрете на массовые, в том числе религиозные мероприятия, “в которых принимают участие более 10 человек”.
Согласно обновленным нормам, запрет не касается только мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления (при условии наличия у их участников средств индивидуальной защиты – респираторов или масок, в том числе изготовленных самостоятельно).
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