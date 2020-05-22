С 22 мая ПЦУ постепенно восстанавливает совместные богослужения с участием верующих с соблюдением определенных мер безопасности.

Об этом сообщает пресс служба ПЦУ в Facebook.

“Все время карантинных мероприятий Православная церковь Украины придерживалась ограничений, разделяя это бремя со всем украинским обществом … В связи с постепенным снятием правительством ограничений карантина Православная церковь Украины с 22 мая постепенно восстанавливает совместные богослужения с участием мирян с соблюдением определенных мер безопасности в регионах, в которых прослеживается улучшение эпидемиологической ситуации”, – говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что верующим необходимо соблюдать карантинные требования. Согласно распоряжению Кабмина, разрешается проведение богослужений с участием не более одного человека на 10 квадратных метров площади храма.

Основные правила участия в богослужениях:

перед тем, как пойти на богослужение, нужно измерить температуру. В случае плохого самочувствия или при наличии признаков респираторных заболеваний стоит остаться дома;

в случае хорошего самочувствия в храм заходить можно только в масках. В том случае, когда человек ее не имеет с собой, приход должен предложить ее верующим;

в храме обязательно должны присутствовать дезинфицирующие средства, расположенные сразу при входе;

следует регулярно дезинфицировать храм и поверхности, хотя для почитания икон до сих пор достаточно поклона;

если храм заполнен в соответствии с нормами карантина, другие верующие могут участвовать в богослужении на территории храма – с соблюдением социальной дистанции. Для этого священнослужителям следует предварительно обозначить места для удобства и безопасности верующих;

причастие будет по-прежнему подаваться каждому отдельно в руки. Перед самым таинством как священник, так и миряне имеют отдельно продезинфицировать руки.

“Онлайн-трансляции богослужений также будут продолжаться у нас на страницах. Поэтому вы сможете также участвовать в богослужений дистанционно, пока наша страна окончательно не выйдет из карантина”, – добавили в ПЦУ.