Об этом сообщается на сайте ПЦУ.
“Предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний направил письмо Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть письмо с предложениями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, касающимися адаптивного применения карантинных ограничений (от 7 мая 2020 года)”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что предложения от Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций основаны на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения.
- Министерство охраны здоровья разработало детальный план выхода из карантина, который разделен на 4 этапа. Каждому из них соответствуют определенные критерии и смягчения.
- Второй этап смягчения карантина в Украине, запланированный на 22 мая, предусматривает открытие гостиниц, возобновление работы дошкольных учреждений и спортивных соревнований, но без зрителей.
- 11 мая в Украине начали ослаблять карантинные ограничения: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).