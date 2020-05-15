Об этом сообщается на сайте ПЦУ.

“Предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний направил письмо Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть письмо с предложениями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, касающимися адаптивного применения карантинных ограничений (от 7 мая 2020 года)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что предложения от Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций основаны на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения.