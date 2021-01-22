Об этом заявила спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси, сообщает CNN.
По ее словам, верхняя палата предоставила ей информацию о том, что готова к началу процесса импичмента Трампа.
“Мы должны дождаться, чтобы Сенат возобновил работу. Они (сенат. – ред.) уже проинформировали нас, что они готовы к принятию импичмента, остаются вопросы о том, как будет проходить сам процесс. Но мы готовы”, – сказала Пелоси журналистам на регулярном брифинге в Конгрессе.
Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч МакКоннелл предлагает Сенату дать юридической группе экс-президента Дональда Трампа две недели, чтобы подготовиться к будущему судебному процессу об импичменте и отложить его начало до февраля.
Республиканцы призвали демократов отказаться от процесса импичмента Сената против Трампа, аргументируя это тем, что он является неконституционным, и процесс непосредственно подрывает инаугурационное послание Байдена о единстве в первые дни его президентства.
Пелоси отклонила эти призывы в четверг.
“Нет, меня это не беспокоит. Дело в том, что президент Соединенных Штатов совершил акт подстрекательства к мятежу. Не думаю, что для объединения надо сказать:” О, забудем это и давайте двигаться дальше “. Так не объединяют” , – сказала она.
- Во вторник, 19 января, президент США Дональд Трамп обратился к американцам с прощальной речью. Вопреки тому, что ему грозит второй импичмент, после которого его могут лишить права занимать государственные должности, Трамп оптимистично заявил, что движение, созданное им — Make America Great Again — только начинается.
- 13 января Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу за его роль в подстрекательстве толпы своих сторонников к штурму Капитолия. Он стал первым американским президентом, которого Палата представителей дважды подвергала импичменту. Теперь рассмотрение импичмента должно состояться в Сенате США.