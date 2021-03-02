Об этом спикер Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге в понедельник.

“Сегодня Департамент обороны объявляет о новой комплексной помощь в размере 125 млн долларов в рамках инициативы поддержки Украины в сфере безопасности”, — сказал Кирби.

Эти средства, по его словам, будут выделены на подготовку украинских военных, предоставление оборудования и консультативную поддержку с целью содействия Вооруженным силам Украины в охране территориальной целостности страны и границ, улучшения отношений с НАТО.

“Этот шаг подтверждает готовность США предоставлять летальное вооружения для обороны, помогать Украине лучше защищать себя от российской агрессии”, — добавил Кирби, отметив, что о деталях будет сообщено позже.