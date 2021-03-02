Об этом спикер Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге в понедельник.
“Сегодня Департамент обороны объявляет о новой комплексной помощь в размере 125 млн долларов в рамках инициативы поддержки Украины в сфере безопасности”, — сказал Кирби.
Эти средства, по его словам, будут выделены на подготовку украинских военных, предоставление оборудования и консультативную поддержку с целью содействия Вооруженным силам Украины в охране территориальной целостности страны и границ, улучшения отношений с НАТО.
“Этот шаг подтверждает готовность США предоставлять летальное вооружения для обороны, помогать Украине лучше защищать себя от российской агрессии”, — добавил Кирби, отметив, что о деталях будет сообщено позже.
- Как сообщалось ранее, 29 декабря Палата представителей Конгресса США преодолела вето президента Дональда Трампа, наложенное на оборонный бюджет. В течение недели с этим вопросом также должен был определиться Сенат, большинство в котором составляют республиканцы.
- 1 января Сенат присоединился к Палате представителей США в голосовании за отмену вето на закон об оборонном бюджете. Документ предусматривает ужесточение санкций против “Северного потока-2” и выделение помощи Украине.
- Документ предусматривает выделение Украине 250 млн долларов военной помощи в 2021 году. Из них 75 млн долларов планируется направить на приобретение для Вооруженных сил Украины летальных видов вооружения (что на 25 млн долларов больше, чем в 2020 году)