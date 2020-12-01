Переговоры по торговому соглашению после Brexit между Европейским Союзом и Великобританией до сих пор не увенчались успехом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Торговые переговоры между Лондоном и Брюсселем зашли в тупик по вопросам рыболовства, правил управления и разрешения споров.

“ЕС по-прежнему хочет брать на себя львиную долю рыболовства в наших водах, что просто несправедливо, учитывая, что мы покидаем ЕС”, – подчеркнул министр кабинета министров Британии Майкл Гоув, отвечающий за процесс согласования сделки.

“ЕС по-прежнему хочет, чтобы мы были привязаны к их образу ведения дел. ЕС сейчас оставляет за собой право в случае возникновения каких-либо споров наложить на нас некоторые действительно жесткие ограничения. И мы не думаем, что это справедливо”, – добавил министр, которого цитирует агентство PA Media.

Гоув отметил, что Лондон “активизировал переговорный процесс, но важно, чтобы ЕС также выполнял свои обязательства”, поскольку “для танго нужны двое”.

Стороны пытаются договориться о торговом соглашении, чтобы избежать кризиса, когда Великобритания окончательно выйдет из Евросоюза через 30 дней.

При этом Майкл Гоув не исключает возможности того, что договоренности так и не удастся достичь, и завершение Brexit состоится без торгового соглашения.

“Несомненно, есть шанс, что мы не добьемся согласованного результата. Вот почему важно, чтобы бизнес готовился ко всем непредвиденным обстоятельствам. Но я очень хочу достичь сделки и верю, что мы сможем ее заключить”, – заявил Гоув.

New business rules start 1 Jan 2021. Getting ready takes longer than you think. Act now at ➡️ https://t.co/VMmmiXdW3e pic.twitter.com/FRwMIwRqcJ — Home Office (@ukhomeoffice) November 30, 2020

Таким образом, хотя до завершения переходного периода и финального выхода Великобритании из ЕС остаются считанные недели, у сторон до сих пор нет уверенности в том, что удастся достичь договоренности.

Обе стороны призывают друг друга к компромиссу. Неназванный французский чиновник сообщил в комментарии Reuters, что Великобритания должна прояснить свои позиции и “действительно вести переговоры”, а также предупредил, что ЕС не примет “нестандартную сделку”.

Источники в ЕС сообщили Reuters, что переговоры сейчас находятся на последней, наиболее секретной стадии.

Как известно, Великобритания покинула Евросоюз 31 января 2020 года. Основанием для выхода послужил результат референдума от 23 июня 2016 года, когда 51,9 % проголосовавших поддержали выход из ЕС.

Согласно соглашению с ЕС, 31 января 2020 года Великобритания потеряла представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, но при этом осталась частью единого экономического пространства вплоть до конца 2020 года. В течение этих 11 месяцев стороны должны были договориться о новых условиях торговли и сотрудничества.