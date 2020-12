Об этом сообщает агентство Reuters.

Торговые переговоры между Лондоном и Брюсселем зашли в тупик по вопросам рыболовства, правил управления и разрешения споров.

“ЕС по-прежнему хочет брать на себя львиную долю рыболовства в наших водах, что просто несправедливо, учитывая, что мы покидаем ЕС”, – подчеркнул министр кабинета министров Британии Майкл Гоув, отвечающий за процесс согласования сделки.

“ЕС по-прежнему хочет, чтобы мы были привязаны к их образу ведения дел. ЕС сейчас оставляет за собой право в случае возникновения каких-либо споров наложить на нас некоторые действительно жесткие ограничения. И мы не думаем, что это справедливо”, – добавил министр, которого цитирует агентство PA Media.

Гоув отметил, что Лондон “активизировал переговорный процесс, но важно, чтобы ЕС также выполнял свои обязательства”, поскольку “для танго нужны двое”.

Стороны пытаются договориться о торговом соглашении, чтобы избежать кризиса, когда Великобритания окончательно выйдет из Евросоюза через 30 дней.

При этом Майкл Гоув не исключает возможности того, что договоренности так и не удастся достичь, и завершение Brexit состоится без торгового соглашения.

“Несомненно, есть шанс, что мы не добьемся согласованного результата. Вот почему важно, чтобы бизнес готовился ко всем непредвиденным обстоятельствам. Но я очень хочу достичь сделки и верю, что мы сможем ее заключить”, – заявил Гоув.

