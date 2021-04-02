Первый день апреля в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений

Апрель нынешнего года в столице начался с температурного рекорда.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского 1 апреля в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 14,1 °С, что на 1,1 °С выше рекордного значения температуры для этого дня 2002 года.

Отмечается, что такая температура воздуха соответствует климатической норме начале мая.

Напомним, сегодня в Украине будет тепло, однако в некоторых областях ожидаются дожди.