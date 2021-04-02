Covid-19 Украина

обновлено 02.04.2021 в 12:02

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1711630 (+19893)

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1333370 (+10287)

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Первый день апреля в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений

Апрель нынешнего года в столице начался с температурного рекорда.

Пятница, 2 апреля 2021, 12:18

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского 1 апреля в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 14,1 °С, что на 1,1 °С выше рекордного значения температуры для этого дня 2002 года.

Отмечается, что такая температура воздуха соответствует климатической норме начале мая.

Напомним, сегодня в Украине будет тепло, однако в некоторых областях ожидаются дожди.

  • Украинский гидрометеорологический центр дал прогноз средней месячной температуры и количества осадков на апрель 2021 года.

 

Теги: квітень, Киев, погода, рекорд, температура, температурный рекорд

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