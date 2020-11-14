#Буквы узнали, какая ситуация в Киеве и есть ли нарушения.
Блошиный рынок на Петровке (метро Почайна) работает практически в обычном режиме. Среди продавцов обычно пенсионеры. Покупателей в этот день не стало меньше.
Наш корреспондент спросил у людей, как им идея такого “карантина” и довольны ли они действиями Зеленского и Кабмина по борьбе с пандемией. Большинство опрошенных против введения карантина выходного дня и уверены, что эти ограничения не помогут побороть стремительное распространение вируса. Однако нашлись и продавцы, которые верят в эффективность этих методов власти.
“Зеленского, конечно, вылечат, ведь его отправили в профессиональную больницу “Феофани “, а пенсионеров уже некуда госпитализировать. Некоторым людям, возможно, и поможет этот карантин выходного дня, но не всем”, – рассказал один из продавцов.
Также киевляне пожаловались, что пенсионеры не могут оплатить дорогостоящее лечение. Более того, они считают, что система здравоохранения в Украине не сможет выдержать ухудшение ситуации.
Продавцы книжного рынка на Петровке делают вид, что не работают. Однако большинство киосков продолжает обслуживать покупателей подпольно.
Вещевой рынок на Петровке не работает и выполняет распоряжение властей.
“Эпицентр” на улице Братиславской работает по правилам в режиме выдачи онлайн-заказов. К торговым рядам покупателей не пускают.
Рынок Юность на улице Миропольского не работает. Посетителей предупредили об этом объявлением. Функционируют только продуктовые киоски, которым торговля разрешена.
Правоохранители в Киеве оштрафовали столичный ресторан “Хлебный” и Holy burger на Шота Руставели на сумму до 140 тыс. грн за нарушение карантина.
- Накануне Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября.
- По мнению правительства и президента Владимира Зеленского, введение “карантина выходного дня” на несколько недель поможет улучшить эпидситуации в стране и избежать жесткого локдауну.
- Однако местные власти в некоторых городах Украины отказываются от введенного Кабинетом Министров “карантин выходного дня” с жесткими ограничениями.