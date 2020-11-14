В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу карантин выходного дня. Согласно решению правительства, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В настоящее время в Украине разрешено работать только аптекам, продуктовым магазинам и АЗС.

#Буквы узнали, какая ситуация в Киеве и есть ли нарушения.

Блошиный рынок на Петровке (метро Почайна) работает практически в обычном режиме. Среди продавцов обычно пенсионеры. Покупателей в этот день не стало меньше.

Наш корреспондент спросил у людей, как им идея такого “карантина” и довольны ли они действиями Зеленского и Кабмина по борьбе с пандемией. Большинство опрошенных против введения карантина выходного дня и уверены, что эти ограничения не помогут побороть стремительное распространение вируса. Однако нашлись и продавцы, которые верят в эффективность этих методов власти.

“Зеленского, конечно, вылечат, ведь его отправили в профессиональную больницу “Феофани “, а пенсионеров уже некуда госпитализировать. Некоторым людям, возможно, и поможет этот карантин выходного дня, но не всем”, – рассказал один из продавцов.

Также киевляне пожаловались, что пенсионеры не могут оплатить дорогостоящее лечение. Более того, они считают, что система здравоохранения в Украине не сможет выдержать ухудшение ситуации.

Продавцы книжного рынка на Петровке делают вид, что не работают. Однако большинство киосков продолжает обслуживать покупателей подпольно.

Вещевой рынок на Петровке не работает и выполняет распоряжение властей.

“Эпицентр” на улице Братиславской работает по правилам в режиме выдачи онлайн-заказов. К торговым рядам покупателей не пускают.

Рынок Юность на улице Миропольского не работает. Посетителей предупредили об этом объявлением. Функционируют только продуктовые киоски, которым торговля разрешена.

Правоохранители в Киеве оштрафовали столичный ресторан “Хлебный” и Holy burger на Шота Руставели на сумму до 140 тыс. грн за нарушение карантина.