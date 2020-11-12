Об этом сообщают #Буквы.

Накануне Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно решению правительства, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

Однако в ряде городов Украины местные власти выразили несогласие с решением Кабинета Министров и или заявили об отказе внедрять такие меры, или об отсрочке их применения. Так произошло во Львове, Одессе, Ровно, Славянске, Черкассах и Мукачево.

Львов

Так мэр Львова Андрей Садовой раскритиковал карантин выходного дня и заявил, что такие меры лишат доходов около 50 тысяч работников и владельцев малого и среднего бизнеса города.

По его словам, мэрия не только не будет вводить “карантин выходного дня”, но и хочет судиться с Кабмином по этому поводу.

“Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине выходного дня. Ждем полный текст постановления правительства, потому что его до сих пор нет”, — заявил Садовой вечером среды

Ровно

В Ровно же решили не вводить “карантин выходного дня” именно в ближайшие субботу и воскресенье. Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, которое вносит изменения в режим карантина, будет заседать по этому поводу только 16 ноября.

“Прежде всего ждем сегодня селекторного совещания в ОГА под председательством первого заместителя председателя Сергея Подолина. После того проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже принимать решение по этому поводу”, — отметил городской голова Владимира Хомка в видеообращении, обнародованном местным изданием “7 дней”.

Одесса

В Одесском горсовете 12 ноября сообщили, что областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не принимали никаких решений по карантину и в городе дальше будут действовать ограничения “оранжевой зоны”.

О том, планирует ли комиссия рассматривать вопрос введения “карантина выходного дня” и когда соответствующее заседание состоится, секретарь оперативного штаба Одесского городского совета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Тиховский в своем обращении не сообщал.

Славянск

Мэр Славянска Вадим Лях в четверг заявил, что власти города пока не намерены вводить “карантин выходного дня”.

“Я считаю, что решение о карантине должны приниматься на местах, комиссиями по чрезвычайным ситуациям. Письмо об этом я уже направил в Кабмин. Надеюсь, правительство пойдет нам навстречу. Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю примем решение”, – написал он.

По словам Ляха, такие ограничения могут нанести непоправимый вред предприятиям прифронтового города и лишить средств жителей пригорода.

Черкассы

Против введения “карантина выходного дня” выступил и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. По его словам, правительство должно проконсультироваться с представителями местного самоуправления о возможных потерях из-за введения ограничений, а затем – принимать решения. Бондаренко заявил, что готов поддержать решение правительства, если Кабинет Министров предоставит ответ относительно компенсаций убытков. “Я готов поддерживать любые решения, но я понять сначала, что получат люди, которые потеряют рабочие места, получит городской бюджет”, – сказал он.

Мукачево

Глава города Мукачево также высказался против “карантина выходного дня”. Такая мера, по его мнению, “только имитирует борьбу” с коронавирусом.

“Эффекта от него будет мало, а вот вреда для сферы обслуживания и досуга очень много. Ведь малый и средний бизнес, который и так едва выживает в условиях эпидемии, не может в будни платить зарплаты и налоги, а на выходных нет”, — написал Балога на своей странице в Facebook.

Однако городской голова не сообщил, буду ли вводить “карантин выходного дня” в городе и или рассматривать внедрение таких ограничений вообще.