Об этом заявил на брифинге глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
Сейчас устанавливаются лица, с которыми она контактировала,
“Количество людей сейчас устанавливается, их много. Вы видите, что дополнительно была проведена комиссия в этом месте, и этот населенный пункт на сегодня перекрыт. Почему? Потому что мы знаем, что эта бабушка находилась на выходных в церкви и она занималась продажей церковных свечей. Поэтому количество людей, с которыми она контактировала, вероятно, очень велико”, – отметил Кучер.
Глава ОГА уточнил, что на место отправлены бригады, которые отбирают образцы материалов для проведения тестов на коронавирус.
- В Украине по состоянию на утро 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждены рекордные 392 новых случая заражения.
- В Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.