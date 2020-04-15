Женщина, умершая в Харьковской области от коронавируса COVID-19, торговала свечами в церкви и могла заразить большое количество людей.

Об этом заявил на брифинге глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Сейчас устанавливаются лица, с которыми она контактировала,

“Количество людей сейчас устанавливается, их много. Вы видите, что дополнительно была проведена комиссия в этом месте, и этот населенный пункт на сегодня перекрыт. Почему? Потому что мы знаем, что эта бабушка находилась на выходных в церкви и она занималась продажей церковных свечей. Поэтому количество людей, с которыми она контактировала, вероятно, очень велико”, – отметил Кучер.

Глава ОГА уточнил, что на место отправлены бригады, которые отбирают образцы материалов для проведения тестов на коронавирус.