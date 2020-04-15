Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
В течение суток скончались еще 10 человек (количество летальных случаев возросло с 98 до 108). Выздоровели еще 24 пациента (количество выздоровевших возросло со 119 до 143 человек).
“По состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая”, – сказано в сообщении.
Коронавирус обнаружен во всех областях Украины:
• Винницкая область – 241 случай;
• Волынская область – 100 случаев;
• Днепропетровская область – 74 случая;
• Донецкая область – 12 случаев;
• Житомирская область – 130 случаев;
• Закарпатская область – 110 случаев;
• Запорожская область – 99 случаев;
• Ивано-Франковская область – 356 случаев;
• Кировоградская область – 192 случая;
• город Киев – 612 случаев;
• Киевская область – 230 случаев;
• Львовская область – 152 случая;
• Луганская область – 4 случая;
• Николаевская область – 14 случаев;
• Одесская область – 70 случаев;
• Полтавская область – 27 случаев;
• Ровенская область – 173 случая;
• Сумская область – 77 случаев;
• Тернопольская область – 287 случаев;
• Харьковская область – 25 случаев;
• Херсонская область – 41 случай;
• Хмельницкая область – 34 случая;
• Черновицкая область – 589 случаев;
• Черкасская область – 105 случаев;
• Черниговская область – 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 апреля в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19.
- По состоянию на утро 14 апреля в Украине было зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 270 новых случаев.
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.