В Украине по состоянию на утро 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждены рекордные 392 новых случая заражения.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В течение суток скончались еще 10 человек (количество летальных случаев возросло с 98 до 108). Выздоровели еще 24 пациента (количество выздоровевших возросло со 119 до 143 человек).

“По состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая”, – сказано в сообщении.

Коронавирус обнаружен во всех областях Украины:

• Винницкая область – 241 случай;

• Волынская область – 100 случаев;

• Днепропетровская область – 74 случая;

• Донецкая область – 12 случаев;

• Житомирская область – 130 случаев;

• Закарпатская область – 110 случаев;

• Запорожская область – 99 случаев;

• Ивано-Франковская область – 356 случаев;

• Кировоградская область – 192 случая;

• город Киев – 612 случаев;

• Киевская область – 230 случаев;

• Львовская область – 152 случая;

• Луганская область – 4 случая;

• Николаевская область – 14 случаев;

• Одесская область – 70 случаев;

• Полтавская область – 27 случаев;

• Ровенская область – 173 случая;

• Сумская область – 77 случаев;

• Тернопольская область – 287 случаев;

• Харьковская область – 25 случаев;

• Херсонская область – 41 случай;

• Хмельницкая область – 34 случая;

• Черновицкая область – 589 случаев;

• Черкасская область – 105 случаев;

• Черниговская область – 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 апреля в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19.