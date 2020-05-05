Об этом свидетельствуют скрины информационного канала фракции “Слуга народа”, сообщает издание “Цензор.нет”.

Ранее народный депутат из фракции “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар сообщила, что фракция добилась проведения внеочередного заседания Верховной Рады в четверг, 7 мая для принятия законов о страховании врачей и введения массового тестирования.

“В четверг будет внеочередное заседание. По нашему настоянию. Наконец с рассмотрением актуальных вопросов – о страховании врачей и обязательном тестировании групп риска. Это первое внеочередное, которое созвано по требованию оппозиции, а именно по инициативе “Европейской Солидарности”. Без монобольшинства. Мы собрали 150 подписей. Петр Порошенко зарегистрировал это в Раде. Разумков объявил сессию”, – рассказала Сюмар.

В чате Арахамия пригрозил “слугам народам” за то, что подписали требование и Порошенко впервые смог собрать внеочередную сессию с законом о коронавирусе.

“Люди Пети ходили и собирали подписи, часть наших людей повелась на провокацию и тоже дала подписи”, – говорится в сообщении.

Напомним, Порошенко предлагает в случае инфицирования медработника выплату – в 100-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (210 200 грн). А в случае смерти работника – в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (1 576 500 грн).

В то же время Арахамия сообщает, что зарегистрирован альтернативный законопроект, предусматривающий выплату 300 необлагаемых минимумов доходов, если врач заболел COVID-19 и в течение года получил любую степень инвалидности.

А если врач умер от COVID-19, то его смерть приравнивается к смерти воинов на передовой со всеми выплатами.

Отмечается, что внеочередная сессия состоится в четверг, 7 мая, и продлится один час.