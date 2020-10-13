Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его Facebook-странице.

“Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирус. Завтра возвращаюсь к работе”, — сказал Порошенко.

Порошенко поблагодарил всех медиков страны за их самоотверженный труд. Особую благодарность он выразил врачам, которые поставили его на ноги за 1,5 недели.

Одновременно лидер “ЕС” обратил внимание на нецелевое использование средств с COVID-фонда, дефицит койкомест, лекарств и оборудования в больницах и другие проблемы. Он призвал правительство и президента Владимира Зеленского сделать ряд шагов для их решения, а именно:

застраховать врачей, обеспечить их костюмами, не задерживать доплаты;

вернуть в Фонд борьбы с коронавирусом 35 млн гривен;

разработать стратегию дальнейшей борьбы с коронавирусом, рассчитанную минимум на 2021 год;

сделать тестирование на коронавирус доступным для всех, в первую очередь протестировать врачей и учителей;

запустить отечественные линии производства средств индивидуальной защиты;

создать локальный фонд противодействия коронавирусу в каждой области, городе, общине и принять соответствующие программы, рассчитанные не менее чем на год.

Наконец Порошенко посоветовал всем носить и правильно надевать маски, мыть руки с мылом, соблюдать дистанцию ​​и другие правил, чтобы обезопасить себя от заболевания.