Об этом дизайнер рассказала в Facebook.
Селена появилась в таком наряде на телеканале NBC.
- Напомним, осенью супруга экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна – Светлана Бевза стала единственным украинским дизайнером, представившим коллекцию на неделе моды в Нью-Йорке (New York Fashion Week).
- Накануне в рамках украинской недели моды состоялся однодневный BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, посвященный изучению проблематики устойчивого развития в Украине и мире. #Буквы рассказывали, о чем говорили на модном саммите.