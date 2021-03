Об этом сообщается на сайте Олимпийских игр.

Эстафета олимпийского огня стартовала в четверг, 25 марта.

Эпическое путешествие по Японии начнется в J-Village в Фукусиме и завершится на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио 23 июля, когда зажжется факельный котел.

Эстафета огня рассчитана на 121 день.

Факел пронесут по префектурах, наиболее пострадавшим от землетрясения на востоке Японии в 2011 году – Фукусиме, Иватэ и Мияги.

Также факел побывает в четырех других префектурах, где будут проводиться многочисленные соревнования во время Игр в Токио с 23 июля по 8 августа в 2021 году – Чиба, Канагава, Сайтама и Сидзуока.

В Токио факел пробудет дольше всего – 15 дней. В остальных 39 префектурах он будет находиться по два дня.

Создавая дизайн факела, окрашенного в розовое золото, его творцы вдохновились цветением сакуры – цветком, синонимом японской весны.

