Во время музыкальной акции протеста, которая накануне прошла возле Кабинета Министров в Киеве, в окне здания Правительства был замечен танцующий человек.

Соответствующее видео опубликовала в своем Instagram диджей Анастасия Топольская (DJ Nastia), которая участвовала в акции.

“Когда вы протестуете перед Кабинетом Министров, а кто-то просто танцует в его окне) Лучший ответ!” – написала она.

На видеозаписи видно, что человек в окне Кабмина с энтузиазмом танцует под ритмическую музыку, которую включили участники акции.

Стоит отметить, что 1 сентября представители развлекательных заведений и ресторанного бизнеса устроили музыкальный ивент у здания Правительства в знак протеста против новых карантинных ограничений.

Так, Правительство усилило ограничительные меры в “зеленых” зонах страны, запретив проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов), проведение культурных событий в заведениях общественного питания и других местах (кроме учреждений культуры и в которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности).

В связи с этим представители развлекательных заведений и ресторанного бизнеса вышли на креативную акцию протеста.

На митинге играла электронная музыка. В лайн-ап митинг вошли музыканты Nastia b2b Kolosova, Pahatam, Criminal Practice, Smailov, The Organism, Poly Chain b2b Zolaa, Dimone b2b Zaicev и другие.

В акции, среди прочих, приняли участие бывший нардеп, член наблюдательного совета АО “Укрзализныця” Сергей Лещенко и его супруга, диджей Анастасия Топольская.