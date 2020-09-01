Вечером во вторник, 1 сентября, представители развлекательных заведений и ресторанного бизнеса устроили музыкальный ивент в знак протеста против ограничений, введенных правительством.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как известно, 26 августа Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно. Также правительство усилило ограничительные меры в “зеленых” зонах страны.

В частности, в регионах, где установлен зеленый уровень эпидемиологической опасности, запретили: проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов), проведение культурных событий в заведениях общественного питания и других местах (кроме учреждений культуры и в которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности).

В связи с новыми ограничениями представители развлекательных заведений и ресторанного бизнеса вышли на креативную акцию протеста — она ​​имеет вид музыкального ивента.

Организаторами митинга являются представители столичных клубов и организаций (Closer, CHI by Decadence House, Hangover, Heaven club, Keller Bar, Otel’, qievdance, River PORT, Saxon Club, SkyBar, Fifty. Hip-Hop & R’n’B Club, Forsage Dance Club и других).

Цель акции, как отметили ее организаторы, — привлечь внимание властей к проблемам, с которыми сталкиваются работники отрасли, и призвать правительство к совместному созданию плана действий по выходу из кризиса.

“26 августа правительство окончательно перекрыло кислород деятельности ночных клубов, которые и так еле держались на плаву с начала карантина, а также восстановил ограничения для работы субъектов хозяйствования (ресторанов, кафе, баров) в ночное время, что вновь ставит под угрозу малый и средний бизнес, причастный к развлекательной отрасли. Меры ограничения конкретно против области культурной сферы Украины приведут не только к безработице, но и к упадку индустрии в целом. Каждая площадка, заведение, отмененное мероприятие — это тысячи рабочих мест и множество смежных профессий, оставшихся без средств для существования и содержания собственных семей”, — подчеркивают организаторы митинга.

Протестующие, которых под Кабинетом Министров собралось не менее 100, требуют:

разрешить работу без ограничений во времени для развлекательных заведений (ночных клубов), субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе, баров и т.д.);

полностью или частично освободить от налоговых обязательств субъекты хозяйственной деятельности, работа которых запрещена и/или ограничена или предоставить единоразовую финансовую помощь.

На митинге с 16 до 22 часов играет электронная музыка. В лайн-ап митинга вошли музыканты Nastia b2b Kolosova, Pahatam, Criminal Practice, Smailov, The Organism, Poly Chain b2b Zolaa, Dimone b2b Zaicev и другие.