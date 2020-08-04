При взрыве в Бейруте погибли не менее 10 человек, сотни пострадавших: объявлен траур

Вследствие масштабного взрыва в ливанской столице погибли не менее 10 человек, более 100 местных жителей пострадали. В стране объявили день траура.

Об этом сообщают государственное СМИ Ливана NNA и агентство Reuters.

Как стало известно ранее, во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.

Власти страны дали распоряжение оказывать первую медицинскую помощь раненым и пострадавшим за счет министерства здравоохранения и обеспечить приют для семей, имущество которых было уничтожено.

По данным Reuters, взрыв привел к гибели по меньшей мере 10 человек, их тела были доставлены в больницы.

#BREAKING – Multiple buildings in #Beirut, #Lebanon have been destroyed by the shockwave of the enormous explosion. 70+ dead. pic.twitter.com/hGnEIARHVD — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020

Количество пострадавших пока исчисляется сотнями.

Watch: Graphic footage shows several wounded people being transported away from the explosion sites in #Lebanon's #Beirut.https://t.co/IB8kyus4cq pic.twitter.com/ulXSyzxHpH — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 4, 2020

Премьер-министр Ливана Хассан Диаб объявил среду, 5 августа, национальным днем ​​траура по жертвам взрыва в бейрутском порту.

Причина взрыва остается неизвестной. Правоохранители осматривают место происшествия, помогают ликвидировать последствия взрыва и патрулируют пострадавшие районы.

Сначала сообщалось, что на месте взрыва находился склад со взрывчаткой. Эту информацию Reuters подтвердили двое ливанских должностных лиц. Третий источник проинформировал, что в этом районе хранились химические вещества.