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При взрыве в Бейруте погибли не менее 10 человек, сотни пострадавших: объявлен траур

Вследствие масштабного взрыва в ливанской столице погибли не менее 10 человек, более 100 местных жителей пострадали. В стране объявили день траура.

Вторник, 4 августа 2020, 21:30

Об этом сообщают государственное СМИ Ливана NNA и агентство Reuters.

Как стало известно ранее, во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.

Власти страны дали распоряжение оказывать первую медицинскую помощь раненым и пострадавшим за счет министерства здравоохранения и обеспечить приют для семей, имущество которых было уничтожено.

По данным Reuters, взрыв привел к гибели по меньшей мере 10 человек, их тела были доставлены в больницы.

Количество пострадавших пока исчисляется сотнями.

Вибух_Бейрут

Фото: Houssam Shbaro/Anadolu Agency via Getty Images

Вибух_Бейрут

Фото: Houssam Shbaro/Anadolu Agency via Getty Images

Вибух_Бейрут

Фото: Houssam Shbaro/Anadolu Agency via Getty Images

Вибух_Бейрут

Фото: Houssam Shbaro/Anadolu Agency via Getty Images

Вибух_Бейрут

Фото: Hasan Shaaban/Bloomberg via Getty Images

Премьер-министр Ливана Хассан Диаб объявил среду, 5 августа, национальным днем ​​траура по жертвам взрыва в бейрутском порту.

Причина взрыва остается неизвестной. Правоохранители осматривают место происшествия, помогают ликвидировать последствия взрыва и патрулируют пострадавшие районы.

Сначала сообщалось, что на месте взрыва находился склад со взрывчаткой. Эту информацию Reuters подтвердили двое ливанских должностных лиц. Третий источник проинформировал, что в этом районе хранились химические вещества.

Теги: взрыв в Бейруте

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