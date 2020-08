При взрыве в Бейруте погибли не менее 10 человек, сотни пострадавших: объявлен траур

Об этом сообщают государственное СМИ Ливана NNA и агентство Reuters.

Как стало известно ранее, во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.

Власти страны дали распоряжение оказывать первую медицинскую помощь раненым и пострадавшим за счет министерства здравоохранения и обеспечить приют для семей, имущество которых было уничтожено.

По данным Reuters, взрыв привел к гибели по меньшей мере 10 человек, их тела были доставлены в больницы.

#BREAKING – Multiple buildings in #Beirut, #Lebanon have been destroyed by the shockwave of the enormous explosion. 70+ dead. pic.twitter.com/hGnEIARHVD

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020