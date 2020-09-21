Сегодня под зданием Министерства внутренних дел активисты требовали объявить министру Арсена Авакова о подозрении "за работу на ФСБ".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Вечером понедельника активисты “Общество будущего” (С14 после реорганизации) и “Основы будущего” (молодежное крыло движения С14 после реорганизации) провели под стенами здания МВД на улице Богомольца, 3 в Киеве акцию протеста. Они требовали, чтобы министру Авакова было вручено подозрение “за работу на ФСБ”.

Активисты требуют привлечения министра к ответственности в связи с его якобы визитом в “Союза православных журналистов”, который протестующие называют “русскими пропагандистами”, и за “слитое” дело против житомирянина Василия Муравицкого, который работал на российское издание “Россия Сегодня” и был обвинен в государственной измене (судебные разбирательства продолжаются).

Акция приурочена к ожидаемому вручению подозрений лидеру С14 Евгению Карасю и координатору движения Сергею Мазуру в связи со связанными событиями — нападением на офис “Союза православных журналистов” и нападением на адвоката Муравицкого.

“Приглашаем всех честных людей на обмен подозрений. От патриотов Авакову — за работу на ФСБ. От Авакова патриотам — за противодействие ФСБ”, — заявляли организаторы акции в анонсе.

В акции приняли участие несколько десятков человек. Некоторые присутствующие на мероприятии держали плакаты с месседжами против министра и политических репрессий.

Во время акции перед присутствующими выступал Евгений Карась.

В конце акции протестующие жгли файеры.