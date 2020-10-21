Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Около ста человек собрались на Банковой, чтобы привлечь внимание к тому, что власть за последний год не сделала никаких шагов для реализации положений Стратегии государственной политики по урегулированию научных исследований каннабиноидов, как анальгетиков и других лекарственных средств.
Кроме того, участники отмечают, что властью было заблокировано решение вопроса о доступе тяжелобольных к препаратам медицинского каннабиса.
Название акции является ссылкой к заявлению президента Владимира Зеленского о легализации каннабиса, которое он сделал в октябре прошлого года на пресс-марафоне.
“Сейчас речь не идет о легализации каннабиса. Но я знаю, что очень много людей хочет заниматься этим бизнесом в Украине. Но мы можем рассматривать это лишь после того, как мы будем знать, что мы действительно говорим о медицинской марихуане. Я не хочу, чтобы нам завтра сказали, что мы позволили всем заниматься наркотиками. Зачем нам это? У нас очень много проблем. Мне кажется так. Те, кто хотят, потерпят”, — сказал он.
На акции были озвучены обращение украинских пациентов, которые “терпят” и ожидают легализацию медицинского каннабиса, под произведения Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена, Филиппа Гласса, Франца Шуберта в исполнении Evening Joy Quartet
“У пациентов, ожидающих препаратов медицинского каннабиса, властью украден год. Законопроекта так и не зарегистрировано, парализовано соответствующие инициативы правительства. Вместо решения вопроса тема медицинского каннабиса становится предметом информационных спекуляций”, — отмечают организаторы акции.
- Напомним, президент Владимир Зеленский вынес вопрос о необходимости легализации в Украине медицинского каннабиса на “всенародный опрос”, который запланирован на 25 октября.
- Ранее #Буквы разбирались, какая разница между медицинской и рекреационной марихуаной и кому нужны лекарства с канабиноидами.