В среду, 21 октября, под Офисом президента Украины состоялась акция "Те, что терпят. Разговор с президентом о медицинском каннабисе".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Около ста человек собрались на Банковой, чтобы привлечь внимание к тому, что власть за последний год не сделала никаких шагов для реализации положений Стратегии государственной политики по урегулированию научных исследований каннабиноидов, как анальгетиков и других лекарственных средств.

Кроме того, участники отмечают, что властью было заблокировано решение вопроса о доступе тяжелобольных к препаратам медицинского каннабиса.

Название акции является ссылкой к заявлению президента Владимира Зеленского о легализации каннабиса, которое он сделал в октябре прошлого года на пресс-марафоне.

“Сейчас речь не идет о легализации каннабиса. Но я знаю, что очень много людей хочет заниматься этим бизнесом в Украине. Но мы можем рассматривать это лишь после того, как мы будем знать, что мы действительно говорим о медицинской марихуане. Я не хочу, чтобы нам завтра сказали, что мы позволили всем заниматься наркотиками. Зачем нам это? У нас очень много проблем. Мне кажется так. Те, кто хотят, потерпят”, — сказал он.

На акции были озвучены обращение украинских пациентов, которые “терпят” и ожидают легализацию медицинского каннабиса, под произведения Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена, Филиппа Гласса, Франца Шуберта в исполнении Evening Joy Quartet

“У пациентов, ожидающих препаратов медицинского каннабиса, властью украден год. Законопроекта так и не зарегистрировано, парализовано соответствующие инициативы правительства. Вместо решения вопроса тема медицинского каннабиса становится предметом информационных спекуляций”, — отмечают организаторы акции.