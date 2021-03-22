Об этом в Telegram сообщил премьер Денис Шмыгаль.
“Государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах. По поручению президента Владимира Зеленского обсудили сегодня с министрами механизмы выплат компенсации предпринимателям”, – отметил Шмыгаль.
Глава правительства поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.
- Николаев усиливает карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Жесткие ограничения вводятся в городе с 24 марта по 4 апреля.
- На территории Киевской области с 21 марта усиливаются карантинные ограничения.