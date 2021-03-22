Государство обещает поддержать людей в период действия жесткого карантина в регионах.

Об этом в Telegram сообщил премьер Денис Шмыгаль.

“Государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах. По поручению президента Владимира Зеленского обсудили сегодня с министрами механизмы выплат компенсации предпринимателям”, – отметил Шмыгаль.

Глава правительства поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.