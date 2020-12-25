Об этом сообщает пресс-служба Федерации греко-римской борьбы.
Иван Богдан становился победителем римской Олимпиады 1960, чемпионатов мира в 1958 и 1961 годах и трижды становился чемпионом СССР.
После окончания спортивной карьеры работал тренером. Среди его воспитанников – двукратный олимпийский чемпион Александр Колчинский.
Фото: borba.com.ua
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