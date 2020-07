Об этом сообщает Вloomberg.

В книге Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (“Слишком много и всегда мало: Как моя семья породила самого опасного в мире человека”) Мэри описала семейные отношения между нынешним американским президентом и его братом Фрэдом, а также другими членами семьи. Она утверждает, что 20 лет молчала о том, как жил Дональд Трамп, и делала бы это дальше, если бы ее книгу не запретили издавать.

Она описала Трампа, как человека, который постоянно стремился к большему и достигал это, пользуясь совершенно любыми способами, в том числе незаконными.

“Больше семейных денег, больше семейной истории, больше власти, больше славы”, – охарактеризовала она стремления своего дяди.

По словам Мэри, после того, как старший брат президента США, Фред Трамп-младший, умер в 1981 году от осложнений, связанных с алкоголизмом, Дональд Трамп подтолкнул своего отца, Фреда Трампа, богатого застройщика, отдать ему все состояние.

Так и было сделано. Потому дети Фреда, Мэри и Фред (третий), подали в суд, требуя отдать им положенную часть наследства.

Вспоминая о президентских выборах 2016 года, когда почти 63 миллиона американцев проголосовали за Трампа, она отметила:

“Я бродила по своему дому… Я была поражена (победой Трампа) точно так же, как и многие другие люди. Но моя травма была более личной. Казалось, что 62 979 636 избирателей решили превратить эту страну в макроверсию моей неблагополучной семьи”.

Мэри утверждает, что Трамп всегда жил во лжи – как в семье, так и в бизнесе.

“Все это время я наблюдала, как Дональд уничтожал моральные устои, ставил под угрозу договора и решения, топтался по незащищенным и уязвимым. Это меня не удивило… Единственное, что меня поразило – растущее количество людей, желающих дать ему новые возможности (президентские)”, – пишет она.

Племянница президента США утверждает, что именно она ранее передала газете Тhe New York Times налоговые документы Трампа. На основании этих документов был написан материал о бизнесе Трампа до того, как он стал президентом. Журналисты указывали на большие суммы налогов, которые так и не заплатил как сам Трамп, так и другие члены семьи. Этот материал был отмечен Пулитцеровской премией.

Она считает, что успех Трампа в бизнесе – не более, чем “миф”, который он сам создал. По ее словам, Трамп позиционировал себя как очень успешного бизнесмена, хотя, по факту, таковым не был. Он уверял в своих успехах других представителей бизнеса, банки, СМИ. О нем говорили, как об очень успешном, хотя документы подтверждают, что это ложь.

“У него было какое-то поверхностное обаяние, даже харизма, которая притягивала многих людей. Когда от его обаяния ничего не осталось, он применил другую “бизнес-стратегию”: он устраивал истерики, угрожая обанкротить тех, кто не давал ему сделать что-либо задуманное. В результате, он становился победителем”, – рассказала Мэри.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани уже назвала мемуары Мэри Трамп “книгой лжи”, полной “абсурдных обвинений”