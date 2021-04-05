Про це розповідають #Букви.
Так, у соцмережах кияни обурюються вартості послуг таксі.
Зазвичай поїздка, яка коштує 130-170 грн, тепер обійдеться у 500-600 грн.
Вартість послуг деяких таксі може обійтися у 800 грн.
Від сьогодні у Києві посилили карантинні обмеження, через що запровадили обмеження на пересування громадським транспортом. Тролейбуси курсують майже пусті, а от ціни на послуги таксі зросли у декілька разів.
Про це розповідають #Букви.
Так, у соцмережах кияни обурюються вартості послуг таксі.
Зазвичай поїздка, яка коштує 130-170 грн, тепер обійдеться у 500-600 грн.
Вартість послуг деяких таксі може обійтися у 800 грн.