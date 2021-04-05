Про це розповідають #Букви.

Так, у соцмережах кияни обурюються вартості послуг таксі.

Зазвичай поїздка, яка коштує 130-170 грн, тепер обійдеться у 500-600 грн.

Вартість послуг деяких таксі може обійтися у 800 грн.