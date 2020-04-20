Об этом Шкиряк сообщает на своей странице в Facebook.
“Пасха. Нацполиция возбудила 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов – все РПЦ в Украине”, – написал он.
При этом 19 апреля пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила об открытии двух уголовных производств за нарушения карантина на Пасху в Святогорской Свято-Успенской и Почаевской Свято-Успенской лаврах (оба монастыря принадлежат Московскому патриархату).
“Богослужения в храмах прошли с нарушениями карантинных ограничений: и в Святогорской Свято-Успенской лавре, и в Почаевской Свято-Успенской лавре по время службы находилось большое количество лиц, которые не придерживались социальной дистанции, при этом часть из них не использовала средства индивидуальной защиты”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что производств были открыты по статье уголовного кодекса “нарушение санитарных правил и норм по поводу предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений”, которая может повлечь за собой лишение свободы на срок до восьми лет.
- В МОЗ Украины сообщали, что минимум три церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышки коронавируса в Украине.
- В поминальные дни все кладбища Киева, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.