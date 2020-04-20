Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что за нарушение карантина на Пасху в храмах Московского патриархата открыто 5 уголовных производств.

Об этом Шкиряк сообщает на своей странице в Facebook.

“Пасха. Нацполиция возбудила 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов – все РПЦ в Украине”, – написал он.

При этом 19 апреля пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила об открытии двух уголовных производств за нарушения карантина на Пасху в Святогорской Свято-Успенской и Почаевской Свято-Успенской лаврах (оба монастыря принадлежат Московскому патриархату).

“Богослужения в храмах прошли с нарушениями карантинных ограничений: и в Святогорской Свято-Успенской лавре, и в Почаевской Свято-Успенской лавре по время службы находилось большое количество лиц, которые не придерживались социальной дистанции, при этом часть из них не использовала средства индивидуальной защиты”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что производств были открыты по статье уголовного кодекса “нарушение санитарных правил и норм по поводу предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений”, которая может повлечь за собой лишение свободы на срок до восьми лет.