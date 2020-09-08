Бывший пленник Кремля Владимир Балух, которого ночью жестоко избили, прооперирован и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила в Facebook нардеп, сопредседатель фракции “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко.

По словам политика, сейчас Балух прооперирован, операцию делал хирург Юрий Андрейко. Бывший узник Кремля был переведен в реанимацию в тяжелом состоянии.

“Владимир Балух находится в больнице скорой помощи, куда скорая привезла его в полдень. Сколько он находился без сознания после зверского избиения — неизвестно, установить это должны правоохранители. Врачи сделали и делают все возможное для стабилизации его состояния. Только что закончилась операция, его перевели в реанимацию. У Володи тяжелая черепно-мозговая травма, операция была на голове, состояние тяжелое”, —написала Геращенко.

Она отметила, что сейчас к Балуху не пускают посетителей. Кроме того, врачи не могут распространять детали относительно его состояния в связи с тем, что идет следствие.

Избиение Балуха

Бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября.

Его в бессознательном состоянии в столичном “Гидропарке” нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром.

Сейчас известно, что у Балуха сломанные ключица и рука. При каких обстоятельствах он получил ранение пока неизвестно. Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события.

Что известно о бывшем узнике Кремля?

Владимир Балух родился 8 февраля 1971 года в селе Серебрянка, что в Крыму. Он учился в агроуниверситете Симферополя, затем работал инженером по водосбережению в местном колхозе.

У Владимира Балуха два участка земли, на которых он выращивал пшеницу, а также домашнее хозяйство.

Он дважды баллотировался в парламент (в 2006 и 2010 годах) от Конгресса украинских националистов. После незаконной аннексии Крыма Россией он остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства.

В июне 2016 года “суд” в Крыму приговорил Балуха к принудительным работам в связи с тем, что он оскорбил сотрудника полиции, который принимал участие в проведении у него обыска в ноябре 2015 года.

В декабря 2016 года против Балуха открыли уголовное дело за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

В августе 2017 суд приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам колонии общего режима. 7 сентября 2019 он был освобожден в рамках обмена осужденных между Украиной и Россией.

В понедельник, 31 августа, в Киеве состоялся съезд партии “Европейская Солидарность”, посвященный местным выборам, которые должны состояться в октябре. На съезде было объявлено, что команды партии в областные и городские советы возглавят знаковые личности. Это, в частности, бывшие политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух.