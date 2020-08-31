У понеділок, 31 серпня, у Києві відбувся з’їзд партії “Європейська солідарність”, присвячений місцевим виборам, які мають відбутися у жовтні.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У понеділок, 31 серпня, у Києві відбувся з’їзд партії “Європейська Солідарність”.

У ньому взяли участь лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко, його дружина Марина Порошенко, представники партії, народні депутати від фракції “ЄС” в парламенті та запрошені гості.

На початку з’їзду Порошенко виступив з промовою. Лідер партії, серед іншого, наголосив, що чинна влада загрузла у корупційних скандалах. Саме тому, як зазначив політик, влада спрямовує свої дії на знищення антикорупційної системи.

Також він заявив, що влада практично зупинила розвиток економіки, але так і не спромоглася загальмувати поширення коронавірусу в Україні.

Також на з’їзді було оголошено, що “ЕС” йде на місцеві вибори з командою, яка “об’єднала патріотів з різних політичних сил, професійних, рішучих і проєвропейських лідерів”.

Так команди партії в обласні та міські ради очолять знакові особистості. Це, зокрема, колишні політв’язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух.

Також було оголошено, що волинський штаб партії очолила волонтерка Юлія Вусенко. Вона — депутатка Луцької міськради від “Самопомочі”.

У Полтаві балотуватиметься громадська активістка Юлія Городчаніна. Раніше вона балотувалась до парламенту від партії “Голос”.

Виборчі списки до обласних рад очолять народні депутати з фракції “Європейської Солідарності” Михайло Забродський та Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Під час з’їзду Порошенко наголосив, що партія йде на місцеві вибори, аби “захистити одну із ключових реформ команди – децентралізацію”.

Фото: Олександр Кужельний, Євген Краєвий, #Букви