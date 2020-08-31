Про це повідомляє кореспондент #Букв.
У понеділок, 31 серпня, у Києві відбувся з’їзд партії “Європейська Солідарність”.
У ньому взяли участь лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко, його дружина Марина Порошенко, представники партії, народні депутати від фракції “ЄС” в парламенті та запрошені гості.
На початку з’їзду Порошенко виступив з промовою. Лідер партії, серед іншого, наголосив, що чинна влада загрузла у корупційних скандалах. Саме тому, як зазначив політик, влада спрямовує свої дії на знищення антикорупційної системи.
Також він заявив, що влада практично зупинила розвиток економіки, але так і не спромоглася загальмувати поширення коронавірусу в Україні.
Також на з’їзді було оголошено, що “ЕС” йде на місцеві вибори з командою, яка “об’єднала патріотів з різних політичних сил, професійних, рішучих і проєвропейських лідерів”.
Так команди партії в обласні та міські ради очолять знакові особистості. Це, зокрема, колишні політв’язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух.
Також було оголошено, що волинський штаб партії очолила волонтерка Юлія Вусенко. Вона — депутатка Луцької міськради від “Самопомочі”.
У Полтаві балотуватиметься громадська активістка Юлія Городчаніна. Раніше вона балотувалась до парламенту від партії “Голос”.
Виборчі списки до обласних рад очолять народні депутати з фракції “Європейської Солідарності” Михайло Забродський та Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Під час з’їзду Порошенко наголосив, що партія йде на місцеві вибори, аби “захистити одну із ключових реформ команди – децентралізацію”.
Фото: Олександр Кужельний, Євген Краєвий, #Букви
- Також 31 серпня у конференц-центрі “Парковий” в Києві відбувся позачерговий з’їзд партії “Слуга народу”.
- На з’їзді партія “Слуга народу” представила кандидатів на посади мерів обласних міст. #Букви розповідали у фото, як це відбувалося.