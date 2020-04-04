Карантинные меры из-за пандемии коронавируса COVID-19 ввели многие страны Европы. При этом Швеция отказалась от жестких ограничений.

Что особенного в шведском подходе к борьбе с пандемией, разбирались #Буквы.

В то время, когда европейские страны вводят все более жесткие меры, Швеция остается исключением. Школы для детей до 16 лет, детские сады, бары, рестораны, горнолыжные курорты, спортивные клубы и парикмахерские продолжают работать.

По состоянию на 28 марта, университеты и колледжи были закрыты, тогда же правительство страны ужесточило запрет на проведение мероприятий, ограничив их до 50 человек.

Если у кого-то появятся симптомы заболевания, они все равно могут вернуться на работу или в школу всего через два дня после того, как симптомов не будет. Более того, если родители начинают проявлять симптомы, их дети могут и дальше посещать школу.

Власти лишь рекомендуют социальное дистанцирование, при этом только те, кому за 70 или кто находится в группе риска, должны оставаться дома.

Почему страна заняла такую позицию?

Во-первых, из-за экономических рисков. Зависимая от торговли экономика Швеции уже переживает худший спад за последнее время, и ее лидеры, вероятно, не хотят его усиления.

Известный шведский промышленник Якоб Валленберг предупредил, что жесткие ограничения могут привести к росту безработицы на 20-30 %.

Во-вторых, общественное доверие. Органы охраны здоровея Швеции политически независимы — если их официальное мнение таково, что ограничения не нужны, это выполняется.

В отличие от Великобритании, где общественные страхи сыграли большую роль в изменении аналогичной позиции премьер-министра Бориса Джонсона, некоторые шведы обеспокоены нарушением порядка, который могут спровоцировать закрытие школ или паника.

Жители Швеции доверяют правительству, а также своим согражданам. То есть там люди ответственные, если они заболеют, то будут придерживаться всех правил.

Работает ли стратегия?

Согласно ежедневному брифингу Шведского института общественной охраны здоровья от 30 марта, количество положительных случаев COVID-19 в стране превысило 4000. Это количество тождественно уровню заражения в Норвегии, но в Швеции живет вдвое больше людей.

Несмотря на то, что количество инфицирования трудно сравнивать, разница в уровне смертности более четкая. На 30 марта в Швеции умерло 146 человек с COVID-19. В Норвегии это число составляет 32.

Руководитель отдела микробиологии в агентстве охраны здоровья страны Карин Тегмарк Уизелл в интервью шведскому радио заявила, что пока рано говорить о том, будет ли шведская модель борьбы с вирусом успешней, чем жесткая политика, проводимая в соседних странах.

В шведском подходе есть две стороны медали

Аналитик шведского банка Nordea Торбьерн Исакссон считает, что шведская стратегия выглядит, как “поживем — увидим”. Это касается того, как будет развиваться кривая заражения.

Швеция надеется, что распространение и серьезность вируса не будут такими, как прогнозирует наихудший сценарий, и что существующих правил социального дистанцирования будет достаточно.

Профессор вирусологии Фредрик Элг выразил обеспокоенность по этому поводу. Эпидемиолог Йоаким Роклов считает такой подход “огромным экспериментом“, который может пойти “безумно“ неправильно. Математик Маркус Карлссон заявил, что это равносильно “русской рулетке“.

Подход, основанный на выжидании, может защитить экономику и сохранить общественное доверие, но он не замедляет распространение вируса. Страны в Азии, которые контролировали свою вспышку, не прибегая к локализации, – например, Южная Корея — радикально усилили тестирование, отслеживание и целевые карантины в качестве более точного альтернативного метода замедления распространения вируса.

Швеция также начала тестирование, но по оценкам Our World In Data, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Германия и Австрия ее опережают.

Вторая проблема заключается в том, что, если вспышка усилится, доверие начнет пропадать. Опрос, проведенный газетой Svenska Dagbladet, показал, что чуть более половины шведов считают, что введенные меры были “хорошо сбалансированы“, но это маленькие цифры, учитывая, что после введения ограничений в Великобритании и Франции рейтинги одобрения там взлетели до 93 %.

Существует шанс, что Швеция в конечном итоге введет более жесткие меры, но слишком поздно, подвергая страну затратам, которых она стремилась избежать.