Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве арендатору пруда в селе Новоселица Житомирской области, который в ночь на 22 мая из ружья застрелил 7 человек.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

“По данным следствия, 22 мая на берегу пруда, возле села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте. Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам. Среди убитых – бывшие участники операции Объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры”, – говорится в сообщении.

Арендатор водоема был задержан, а с места происшествия изъято охотничье ружье. Причины конфликта и обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства двух и более лиц (п.1.ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве находится на контроле Офиса генерального прокурора.