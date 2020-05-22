В Национальной гвардии Украины подтвердили гибель троих своих военнослужащих во время трагического инцидента со стрельбой в Житомирской области.

Об этом проинформировали в пресс-службе НГУ.

Как известно, в ночь на 22 мая (около 01:00) в селе Новоселица Попельнянского района местный житель, арендатор водоема, во время конфликтной ситуации с отдыхающими совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек.

По предварительной версии инцидент мог произойти в результате конфликта между ними.

Среди погибших есть и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Как проинформировали в пресс-службе НГУ, погиб военнослужащий по контракту Бригады быстрого реагирования старший сержант Виталий Вульчин, а также двое военнослужащих по контракту воинской части 3066 младший сержант Мамиченко В. Л. и старший солдат Москалец А. В.

“Военнослужащие находились в отпуске, который был им предоставлен после длительного пребывания на ротации в районе проведения ООС”, – сказано в сообщении.

На Facebook-странице Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии сказано, что Вульчин только что вернулся с фронта, где 8 месяцев защищал страну от российско-оккупационных войск. Он был застрелен во сне.

Ранее в прокуратуре Житомирской области сообщали, что, по предварительной информации, среди убитых – бывшие участники АТО и волонтеры.

Полиция уже начала уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В свою очередь Офис генерального прокурора взял под контроль это дело.

“По данным следствия, инцидент произошел около часа ночи 22 мая неподалеку водоема, в селе Новоселица Попельнянского района. Между арендатором пруда и группой лиц возник конфликт, в ходе которого арендатор водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 мужчин. По предварительной информации, среди них – бывшие участники АТО, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры. Сейчас арендатор водоема задержан, охотничье ружье изъято. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы и экспертно-криминалистическая лаборатория Житомирского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Устанавливаются причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления”, – проинформировали в ведомстве.