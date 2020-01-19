Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
В сообщении сказано, что на пункте паспортного контроля в отношении актеров сработала база данных относительно дополнительных обстоятельств пересечения ими государственной границы. Пограничники установили, что актеры незаконно посещали территорию временно оккупированного полуострова Крым.
В связи с этим, группе россиян отказали в пересечении границы, а также поставили в паспортах отметку о запрете въезда на территорию Украины.
Еще трое россиян не смогли объяснить цели визита в Украину.
Предположительно, пограничники могли отказать во въезде российскому актеру Марату Башарову. Он был в Крыму после аннексии.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) не видит причин не пускать в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко, несмотря на то, что они выступали в аннексированном Крыму.
- Ранее сообщалось, что депутаты четырех фракций требуют от Службы безопасности Украины (СБУ) не пускать в Украину российских исполнителей, которые открыто поддерживают аннексию Крыма, в частности Валерия Сюткина и Александра Серова.
- Служба безопасности Украины запретила всем трем участницам российской группы “Воровайки” въезд на территорию Украины.