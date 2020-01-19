В аэропорту Запорожья представители пограничной службы не пустили в Украину нескольких российских актеров, которые прибыли рейсом из Варшавы (Польша).

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

В сообщении сказано, что на пункте паспортного контроля в отношении актеров сработала база данных относительно дополнительных обстоятельств пересечения ими государственной границы. Пограничники установили, что актеры незаконно посещали территорию временно оккупированного полуострова Крым.

В связи с этим, группе россиян отказали в пересечении границы, а также поставили в паспортах отметку о запрете въезда на территорию Украины.

Еще трое россиян не смогли объяснить цели визита в Украину.

Предположительно, пограничники могли отказать во въезде российскому актеру Марату Башарову. Он был в Крыму после аннексии.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) не видит причин не пускать в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко, несмотря на то, что они выступали в аннексированном Крыму.