Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве.
“В Дарницкое управление полиции поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице Елочной после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевание коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения”, – говорится в сообщении.
По данному факту открыто производство по ч. 2 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
На месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану учреждения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований.
Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в интернате коронавирусом инфицирован 81 человек – как воспитанницы, так и сотрудники.
В частности, заболели 53 воспитанницы дома-интерната – в возрасте от 7 до 35 лет. Также инфицированы 28 человек персонала: 26 женщин и 2 мужчин.
Изначально заболевание обнаружили у женщины-работницы. После этого было проведено массовое ПЦР-тестирование.
- Со вторника, 12 мая, в Киеве введен первый этап ослабления карантинных ограничений. Так, разрешена работа: непродовольственных магазинов общей площадью до 300 кв. м, кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы; салонов красоты, косметологических кабинетов, парикмахерских и других объектов бытового обслуживания населения; летних и сезонных открытых площадок кафе и ресторанов; небольших производств непродовольственных товаров и предприятий бытового обслуживания; адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов; автокинотеатров; открываются для посещения парки и скверы.