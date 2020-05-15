Полиция Киева открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате для девушек, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве.

“В Дарницкое управление полиции поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице Елочной после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевание коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения”, – говорится в сообщении.

По данному факту открыто производство по ч. 2 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

На месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану учреждения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований.

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в интернате коронавирусом инфицирован 81 человек – как воспитанницы, так и сотрудники.

В частности, заболели 53 воспитанницы дома-интерната – в возрасте от 7 до 35 лет. Также инфицированы 28 человек персонала: 26 женщин и 2 мужчин.

Изначально заболевание обнаружили у женщины-работницы. После этого было проведено массовое ПЦР-тестирование.