В "Укрзализныце" заявили, что полное возобновление железнодорожных перевозок зависит от эпидемической ситуации в стране и решений на местах.

Об этом заявил и. о. главы “Укрзализныци” Иван Юрик.

Юрик отметил, что сейчас курсирует 59% поездов дальнего следования и 46% пригородных.

“Через два месяца после возобновления движения практически все регионы Украины имеют железнодорожное сообщение. Дальнейшее восстановление пассажирского движения зависит от эпидемической ситуации в стране и соответствующих решений компетентных органов”, – сообщил он.

Также в УЗ напомнили, что восстановление перевозок зависит от того, насколько пассажиры на вокзалах и станциях соблюдают противоэпидемические меры.

В начале июля в “Укрзализныце” объявили о возобновлении работы после карантина еще шести региональных поездов.