10 из 20 народных депутатов парламентской фракции "Голоса" выступили с заявлением, в котором раскритиковали действия руководителей партии за "отход от демократических и антиолигархических принципов" и предложили смену руководства.

Заявление опубликовано одной из его подписантов — депутатом Соломией Бобровской.

“Говорят, что мы скоро перестанем быть частью “Голоса”. А нам кажется, что “Голос” перестал быть собой. Ценности, которые мы декларировали во время парламентских выборов, сейчас диаметральны к действиям руководства партии. Мы, десять народных депутатов “Голоса” не можем закрывать глаза и игнорировать то, что руководство партии отошло от демократических и антиолигархических принципов. Когда мы пытались конструктивно решить эти разногласия — на нас началось давление. Однако мы не позволим руководству партии и фракции и дальше прятаться за нашей репутацией, принимая решения, противоречащие ценностям нашим и наших избирателей”, — говорится в заявлении.

Подписанты заявили, что не разделяют позиции, изложенные руководством в законопроекте №5253 “О внесении изменений в Закон Украины “О политических партиях в Украине” относительно усовершенствования порядка приостановления и прекращения государственного финансирования уставной деятельности политической партии”, отмечая, что это — давление на НАПК.

Депутаты разочарованы отказом руководством партии и фракции подписывать постановление об освобождении руководительницы Офиса генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Подписанты осуждают ведение руководством переговоров о возможной коалиции с фракцией “Слуги народа”, поскольку “не видят себя в коалиции с политической силой, которая покрывает Татарова и Степанова, назначает Шкарлета и бросает за решетку политзаключенных”.

Также депутаты осуждают решение руководства поддержать мемориальный проект Бабьего Яра, поскольку он “курируется и финансируется российскими олигархами”.

К тому же подписанты обвиняют руководство партии в “нарушении принципов внутрипартийной демократии и прозрачности” и “монополизации всех ресурсов и единоличном принятии решения об их трату”.

“По нашему мнению, для оздоровления ситуации в партии ячейками на местах необходимо срочно инициировать проведение съезда на котором подробно и открыто разработать и утвердить демократические изменения в устав партии, которые позволят устранить практику принятия решений одним человеком и расширят полномочия партийных ячеек, провести новые прозрачные и честные выборы руководства партии, которые дадут возможность перезапустить работу партии и фракции “Голос”, — требуют депутаты.

Подписи под заявлением поставили такие народные депутаты: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Андрей Шараськин, Владимир Цабаль, Ярослав Юрчишин.