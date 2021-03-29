Заявление опубликовано одной из его подписантов — депутатом Соломией Бобровской.
“Говорят, что мы скоро перестанем быть частью “Голоса”. А нам кажется, что “Голос” перестал быть собой. Ценности, которые мы декларировали во время парламентских выборов, сейчас диаметральны к действиям руководства партии. Мы, десять народных депутатов “Голоса” не можем закрывать глаза и игнорировать то, что руководство партии отошло от демократических и антиолигархических принципов. Когда мы пытались конструктивно решить эти разногласия — на нас началось давление. Однако мы не позволим руководству партии и фракции и дальше прятаться за нашей репутацией, принимая решения, противоречащие ценностям нашим и наших избирателей”, — говорится в заявлении.
Подписанты заявили, что не разделяют позиции, изложенные руководством в законопроекте №5253 “О внесении изменений в Закон Украины “О политических партиях в Украине” относительно усовершенствования порядка приостановления и прекращения государственного финансирования уставной деятельности политической партии”, отмечая, что это — давление на НАПК.
Депутаты разочарованы отказом руководством партии и фракции подписывать постановление об освобождении руководительницы Офиса генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
Подписанты осуждают ведение руководством переговоров о возможной коалиции с фракцией “Слуги народа”, поскольку “не видят себя в коалиции с политической силой, которая покрывает Татарова и Степанова, назначает Шкарлета и бросает за решетку политзаключенных”.
Также депутаты осуждают решение руководства поддержать мемориальный проект Бабьего Яра, поскольку он “курируется и финансируется российскими олигархами”.
К тому же подписанты обвиняют руководство партии в “нарушении принципов внутрипартийной демократии и прозрачности” и “монополизации всех ресурсов и единоличном принятии решения об их трату”.
“По нашему мнению, для оздоровления ситуации в партии ячейками на местах необходимо срочно инициировать проведение съезда на котором подробно и открыто разработать и утвердить демократические изменения в устав партии, которые позволят устранить практику принятия решений одним человеком и расширят полномочия партийных ячеек, провести новые прозрачные и честные выборы руководства партии, которые дадут возможность перезапустить работу партии и фракции “Голос”, — требуют депутаты.
Подписи под заявлением поставили такие народные депутаты: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Андрей Шараськин, Владимир Цабаль, Ярослав Юрчишин.
- Напомним, накануне Юрчишин в соцсети Facebook под постом своего однопартийца Ярослава Железняка заявил, что ему якобы сделали предупреждение об исключении из партии. Однако, как уточнил Юрчишин, не за участие в акции под ОПУ 20 марта, а за голосование в Раде по закону о новом порядке назначения глав НАБУ и ГБР.
- Однако пресс-служба “Голоса” опровергла исключение из партии депутата Ярослава Юрчишина. Председатель парламентской фракции “Голоса” Ярослав Железняк тоже опроверг информацию об исключении депутатов из партии.
- Впоследствии в интервью #Буквам Юрчишин заявил, что в партии подозревают тесное сотрудничество руководства с Офисом президента Украины. Также депутат обвинил главу партии Киру Рудик в узурпации власти.