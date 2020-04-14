Об этом заявил министр охраны здоровья Польши Лукаш Шумовский, сообщает RMF24.

Он пояснил, что с 19 апреля Польша начнет постепенно “размораживать экономику”.

Министр отметил, что введенные меры карантина и социального дистанцирования оказались эффективными, но их цена была слишком высокой для экономики страны. Также, по его словам, если бы не карантин, то в Польше сейчас были бы десятки тысяч больных.

С 16 апреля начнет действовать “масочный режим” для граждан. Он предусматривает, что в местах массового скопления людей следует прикрывать чем-либо рот и нос. Это не обязательно должна быть маска.

С 19 апреля ослабление карантина коснется магазинов. Если ранее в магазины пускали в три раза больше посетителей, чем свободных касс, то теперь норму посещения будут измерять квадратурой торговой площади. Если раньше в магазин, где работает пять касс, пускали 15 человек, то есть по три на каждую кассу, то теперь количество посетителей будут ограничивать согласно площади магазина.

Также планируется открыть парикмахерские и салоны красоты с конкретными ограничениями относительно приема клиентов.

Будут открыты магазины одежды, если продавец сможет обеспечить расстояние между клиентами в 2 метра.

Согласно последним данным, в Польше 7,5 тысяч пациентов с диагностированным коронавирусом. Из них 251 – умер. За сутки фиксируется около 100 случаев заражения. С начала эпидемии в стране выздоровели и выписаны из больниц 618 пациентов.