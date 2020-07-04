Covid-19 Украина

обновлено 04.07.2020 в 08:01

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Польша возобновит работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной

С понедельника, 6 июля, восстанавливается работа автомобильного пункта пропуска "Будомеж-Грушев".

Суббота, 4 июля 2020, 09:47

Об этом сообщает ГПСУ.

“Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности восстановить пограничное движение в польской части автомобильного пункта пропуска “Будомеж-Грушев”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пункт пропуска возобновит свою работу с 1:00 по киевскому времени понедельника, 6 июля.

Фото: ГПСУ

 

Теги: , Украина, Польща, пункт пропуска

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