Польша возобновит работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной

Об этом сообщает ГПСУ.
“Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности восстановить пограничное движение в польской части автомобильного пункта пропуска “Будомеж-Грушев”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что пункт пропуска возобновит свою работу с 1:00 по киевскому времени понедельника, 6 июля.
- Украина открыла все пункты пропуска на границе со странами Европейским Союзом и Молдовой.
- Украина открыла пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью.
- Венгрия возобновила пропуск пассажирских автобусов из Украины.