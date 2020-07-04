Польша возобновит работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной

Об этом сообщает ГПСУ.

“Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности восстановить пограничное движение в польской части автомобильного пункта пропуска “Будомеж-Грушев”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пункт пропуска возобновит свою работу с 1:00 по киевскому времени понедельника, 6 июля.