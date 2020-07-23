Злоумышленник, взявший в Полтаве в заложники начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Полтавской области Виталия Шияна, требует освобождения от уголовной ответственности.

Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

“Во-первых, он требует освобождения от уголовной ответственности по тем преступлениям, в которых его подозревают. Естественно, на такие условия никто не пойдет. Во-вторых, из области его никто не планирует выпускать”, – сказал Синегубов.

По его словам, автомобиль злоумышленника сейчас движется по тем дорогам, где почти нет автомобильного движения.

“Полиция делает все, чтобы местному населению на пути движения данного авто ничего не угрожало”, – сказал Олег Синегубов.

Сегодня, 23 июля, в Полтаве злоумышленник, угрожавший подорвать гранату, сначала взял в заложники сотрудника полиции, а затем обменял его на полковника полиции Виталия Шияна. #Буквы рассказывают все подробности события.