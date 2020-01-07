Госсекретарь Майк Помпео в телефонном режиме обсудил с Президентом Владимиром Зеленским перенос поездки в Украину.

Об этом сообщили на сайте Госдепартамента США.

Сообщается, что Помпео и Зеленский обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество между странами.

“Госсекретарь Майк Помпео сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить перенос его поездки в Украину. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и министр высоко оценил осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде. Госсекретарь Помпео подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долгосрочное стратегическое партнерство”, — сообщила представитель Помпео Морган Ортагус.