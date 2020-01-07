Об этом сообщили на сайте Госдепартамента США.
Сообщается, что Помпео и Зеленский обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество между странами.
“Госсекретарь Майк Помпео сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить перенос его поездки в Украину. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и министр высоко оценил осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде. Госсекретарь Помпео подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долгосрочное стратегическое партнерство”, — сообщила представитель Помпео Морган Ортагус.
- 30 декабря госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что в 2020 году планирует поездку в Украину. Позднее Помпео сообщил, что перенесет свой визит в Украину, Беларусь и Казахстан из-за массовых протестов в Ираке, во время которых было совершено нападение на посольство США.
- Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова принять государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео и надеется в ближайшее время согласовать новую дату визита.