Более 70% украинцев считают, что экономическое положение в стране ухудшилось за последние полгода.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг” проведенного 16-20 декабря 2020 года.

Так, 73% респондентов заявили, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода (45% выразили мнение, что значительно ухудшилось, 28% – “немного ухудшилось”).

Еще 17% опрошенных полагают, что экономическое положение страны не изменилось, и только 7% заметили улучшение.

Что касается финансовой ситуации в семье, то 56% респондентов почувствовали ухудшение, 37% – отсутствие изменений и лишь 7% – улучшение.

Настроения украинцев относительно будущего тоже не очень оптимистичны. Так, только 16% респондентов считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится,

Еще 32% выразили мнение, что она не изменится, а 47% – ожидают ухудшения.

Причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти (63%). Еще 23% респондентов считают, что экономический упадок может наступить из-за коронавируса.

А 9% видят причиной войну на Донбассе. Как отмечают социологи, количество тех, кто объясняют ситуацию в экономике некомпетентностью власти, за последние полгода выросла с 53 до 63%.

В ходе опроса лишь 18% респондентов выразили мнение, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении. В то же время большинство (71%) – придерживаются противоположного мнения.

Среди украинцев сейчас преобладают эмоции разочарования (42%) и надежды (32%).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.