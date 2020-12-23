Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг” проведенного 16-20 декабря 2020 года.
Так, 73% респондентов заявили, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода (45% выразили мнение, что значительно ухудшилось, 28% – “немного ухудшилось”).
Еще 17% опрошенных полагают, что экономическое положение страны не изменилось, и только 7% заметили улучшение.
Что касается финансовой ситуации в семье, то 56% респондентов почувствовали ухудшение, 37% – отсутствие изменений и лишь 7% – улучшение.
Настроения украинцев относительно будущего тоже не очень оптимистичны. Так, только 16% респондентов считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится,
Еще 32% выразили мнение, что она не изменится, а 47% – ожидают ухудшения.
Причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти (63%). Еще 23% респондентов считают, что экономический упадок может наступить из-за коронавируса.
А 9% видят причиной войну на Донбассе. Как отмечают социологи, количество тех, кто объясняют ситуацию в экономике некомпетентностью власти, за последние полгода выросла с 53 до 63%.
В ходе опроса лишь 18% респондентов выразили мнение, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении. В то же время большинство (71%) – придерживаются противоположного мнения.
Среди украинцев сейчас преобладают эмоции разочарования (42%) и надежды (32%).
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
- Согласно этому же опросу, больше всего в нынешней власти украинцам не нравится ее некомпетентность (40%), а нравится – “желание перемен” (46%).
- 42% украинцев назвали президента Украины Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова.