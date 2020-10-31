Более 90 миллионов американских граждан досрочно проголосовали на президентских выборах, которые состоятся 3 ноября. Это рекордная явка на выборах в американской истории.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

О рекордной явке избирателей и их досрочном голосовании уже сообщили в большинстве американских штатов. 90 миллионов проголосовавших американцев – это почти 43% зарегистрированных избирателей по всей стране.

В 14 штатах больше половины зарегистрированных избирателей уже проголосовали.

90 миллионов заполненных бюллетеней, это около 66% из более чем 136,5 миллионов бюллетеней, поданных на президентских выборах 2016 года.

В Техасе и на Гавайях явка на президентских выборах уже превысила ту, которая была в 2016 году.

Более половины явки 2016 года зарегистрировали в 35 штатах и Вашингтоне (округ Колумбия).

Стоит отметить, что по почте, в основном, голосуют сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Большинство сторонников Трампа заявляют о том, что будут голосовать непосредственно в день выборов, 3 ноября.

Всего на территории США проживает около 328 миллионов жителей. Из них участвовать в выборах могут 250 миллионов граждан.

Часть граждан приняла решение проголосовать по почте. Но большинство пришло проголосовать на избирательные участки, которые открылись досрочно. Чтобы проголосовать на участке, избирателям порой приходится стоять в длинных очередях по несколько часов.

Аналитики предполагают, что явка на этих выборах может оказаться самой высокой в стране с 1908 года. Тогда в выборах участвовали 65% американцев, имеющих право голоса.

Согласно национальным опросам, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает кандидата от Республиканской партии и нынешнего президента США Дональда Трампа на 7 – 8 %.

В некоторых ключевых и колеблющихся штатах этот разрыв вдвое меньше. Именно такие штаты будут определять итог голосования посредством Коллегии выборщиков.

Выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября.