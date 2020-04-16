Pornhub запустил сайт, на котором порнозвезды показывают, как нужно мыть руки

Pornhub вместе с Amazon Dating запустил ресурс Scrubhub, где вместо роликов для взрослых показывают, как нужно мыть руки.

Об этом пишет Mashable.

На сайте Scrubhub опубликована коллекция сатирических видеороликов о мытье рук, в которых участвуют как обычные люди, так и модели Pornhub, такие как Аса Акира.

Также дважды в день на сайте устраивают прямые эфиры со знаменитостями, среди которых — актеры, музыканты и стендап-комики.

Целью сайта является с легкостью и юмором акцентировать внимание на важность мытья рук.

“За последние несколько недель, буквально все, политики, ученые, знаменитости спортсмены, повторяли одно и то же, – важность тщательного мытья рук с мылом в период коронавируса. Мы подумали, что Pornhub имеет уникальную возможность добавить юмора в обыденную рутину”, – отметил вице-президент Pornhub Кори Прайс.

Кроме того, на сайте можно сделать пожертвования, которые направят на борьбу с коронавирусом. В частности, деньги передадут в благотворительные организации Invisible Hands и Frontline Foods.