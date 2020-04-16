Pornhub запустил сайт, на котором порнозвезды показывают, как нужно мыть руки

Об этом пишет Mashable.
На сайте Scrubhub опубликована коллекция сатирических видеороликов о мытье рук, в которых участвуют как обычные люди, так и модели Pornhub, такие как Аса Акира.
Также дважды в день на сайте устраивают прямые эфиры со знаменитостями, среди которых — актеры, музыканты и стендап-комики.
Целью сайта является с легкостью и юмором акцентировать внимание на важность мытья рук.
“За последние несколько недель, буквально все, политики, ученые, знаменитости спортсмены, повторяли одно и то же, – важность тщательного мытья рук с мылом в период коронавируса. Мы подумали, что Pornhub имеет уникальную возможность добавить юмора в обыденную рутину”, – отметил вице-президент Pornhub Кори Прайс.
Кроме того, на сайте можно сделать пожертвования, которые направят на борьбу с коронавирусом. В частности, деньги передадут в благотворительные организации Invisible Hands и Frontline Foods.
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You’ve gotten dirty on Pornhub, now it’s time to get CLEAN on Scrubhub 💦 Porhub has partnered with @aniacopian and @suzyshinn to bring you @scrubhubtv, a site full of the wettest handwashing videos. Live takeovers every day at 12PM PST and 6PM PST. Buy a bar of invisible soap and your donation will go to @invisiblehandsdeliver and @frontlinefoods #phworthy
- Сервис Pornhub рассказал, как вырос трафик сайта из-за глобального карантина в связи с распространением нового коронавируса.
- В связи с карантином Pornhub ввел бесплатный доступ к премиум-подписки для пользователей всех стран до 23 апреля.