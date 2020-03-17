Об этом сообщается на сайте Pornhub.

“Посещение Pornhub – это ежедневная рутина для более чем 120 миллионов человек, но, поскольку офисы закрываются и люди массово оказываются взаперти в связи с глобальным кризисом в области здравоохранения. Все больше людей самоизолируются, работают из дома, поэтому Forbes попросил наших статистиков взглянуть на то, как карантин повлиял на трафик Pornhub и его поиски в течение этих нескольких напряженных недель”, – говорится в сообщении.

Поисковые запросы со словами “коронавирус” и “корона вирус” (“coronavirus” и “corona virus”) впервые появились 25 января и продолжали расти. За последние 30 дней Pornhub зарегистрировал более 6,8 миллионов поисковых запросов, содержащих слово либо “корона”, либо “covid”. Количество запросов достигло максимума 5 марта, составив 1,5 миллиона человек.

По сравнению с остальным миром, посетители из Словакии на 119 % чаще ищут коронавирус на Pornhub. Поиски более чем на 80 % более популярны в Болгарии, Ирландии, Малайзии и Сербии.

В Соединенных Штатах именно посетители из Вашингтона, округ Колумбия, чаще всего ищут коронавирус на Pornhub. Жители Северной Дакоты меньше всего ищут – на -43% по сравнению с остальной частью страны.

Поскольку коронавирус распространился по всему миру, трафик Pornhub действительно вырос. Но трафик растет по-разном в разное время. В среду, 11 марта, мировой трафик Pornhub на 5,7 % был выше за обычную среду. Например, в 2 часа ночи трафик был на 11 % выше обычного, но в 8 утра он упал на 9 % ниже среднего. Обычно 8 утра – это один из самых популярных периодов посещения Pornhub, но, скорее всего, люди, которым не нужно было ехать на работу на следующий день, ложатся спать позже и спят дольше, чем обычно.