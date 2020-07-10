Covid-19 Украина

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Порошенко не поздравлял Путина с Днем России в 2014 году, – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко якобы в 2014 году поздравлял президента РФ Владимира Путина с днем России.

Пятница, 10 июля 2020, 15:18

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Отвечая на вопрос, поздравлял ли Порошенко 12 июня 2014 года Путина с Днем России, Песков заявил: “Я не могу подтвердить этот факт, никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось, не осуществляется и сейчас, к сожалению”.

Он добавил, что ему неизвестно о телефонных разговорах Путина и Порошенко, в которых бы звучали такие поздравления.

Песков также прокомментировал достоверность обнародованных депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем аудиозаписей якобы беседы Путина и Порошенко.

“Мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место. Я также не могу ничего сказать об аутентичности этой записи”, – сказал Песков.

  • Нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук, сославшись на фейк 6-летней давности, спросила пятого президента Украины Петра Порошенко, зачем он поздравил президента России.
  • В ответ на это Порошенко обвинил Верещук во лжи, назвав это фейком и “примером кремлевской манипуляции”. В то же время депутат с монобильшости подчеркнула, что полностью уверена в своих словах и эту информацию легко можно проверить.
  • Уже после прямого эфира программы “Свобода слова” на ICTV Верещук признала, что сознательно использовала информацию о том, что президент Петр Порошенко “поздравлял Владимира Путина с Днем России в 2014-м”.

 

Теги: Путін, , Петр Порошенко, Россия, телефонные переговоры

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