Порошенко не поздравлял Путина с Днем России в 2014 году, – Песков

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
Отвечая на вопрос, поздравлял ли Порошенко 12 июня 2014 года Путина с Днем России, Песков заявил: “Я не могу подтвердить этот факт, никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось, не осуществляется и сейчас, к сожалению”.
Он добавил, что ему неизвестно о телефонных разговорах Путина и Порошенко, в которых бы звучали такие поздравления.
Песков также прокомментировал достоверность обнародованных депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем аудиозаписей якобы беседы Путина и Порошенко.
“Мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место. Я также не могу ничего сказать об аутентичности этой записи”, – сказал Песков.
- Нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук, сославшись на фейк 6-летней давности, спросила пятого президента Украины Петра Порошенко, зачем он поздравил президента России.
- В ответ на это Порошенко обвинил Верещук во лжи, назвав это фейком и “примером кремлевской манипуляции”. В то же время депутат с монобильшости подчеркнула, что полностью уверена в своих словах и эту информацию легко можно проверить.
- Уже после прямого эфира программы “Свобода слова” на ICTV Верещук признала, что сознательно использовала информацию о том, что президент Петр Порошенко “поздравлял Владимира Путина с Днем России в 2014-м”.