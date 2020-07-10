Порошенко не поздравлял Путина с Днем России в 2014 году, – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко якобы в 2014 году поздравлял президента РФ Владимира Путина с днем России.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Отвечая на вопрос, поздравлял ли Порошенко 12 июня 2014 года Путина с Днем России, Песков заявил: “Я не могу подтвердить этот факт, никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось, не осуществляется и сейчас, к сожалению”.

Он добавил, что ему неизвестно о телефонных разговорах Путина и Порошенко, в которых бы звучали такие поздравления.

Песков также прокомментировал достоверность обнародованных депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем аудиозаписей якобы беседы Путина и Порошенко.

“Мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место. Я также не могу ничего сказать об аутентичности этой записи”, – сказал Песков.